محافظ الشرقية يفاجئ مدينة القرين ويتفقد المجزر الآلى والحملة الميكانيكية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة مفاجئة بشوارع مدينة القرين لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة أولاً بأول من الشوارع والميادين العامة لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين، وكذلك التأكد من رفع الإشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما حرص المحافظ على متابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بعدد من شوارع المدينة، مشدداً على إيهاب خاطر رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة للشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وتهيئة الأجواء المناسبة أمامها لسرعة الإنتهاء من تنفيذ أعمال الرصف والتطوير طبقاً للجدول الزمنى المحدد لإستعادة الوجه الجمالى والحضارى لشوارع المدينة.

واستعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك توجه محافظ الشرقية للمجزر الآلى بمدينة القرين للاطمئنان على سير العمل بالمجزر، والتأكد من إنتهاء التجهيزات اللازمة لإستقبال الأضاحى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أنه تقرر فتح المجازر أمام المواطنين بالمجان لإستقبال الأضاحى خلال أيام العيد، تشكيل لجان لرصد عمليات الذبح بالشوارع وتوقيع غرامات على المواطنين المخالفين طبقاً للقانون حفاظاً على البيئة وسلامة اللحوم.

وجه المحافظ رئيس مدينة القرين بالتنسيق مع مدير الإدارة البيطرية لإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمجازر لمواجهة الأمراض والأوبئة وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفه يومية حفاظاً على صحه وسلامة الجميع وكذلك نقل المخلفات الناتجة من المجزر وأعمال الذبح يومياً والتخلص الآمن منها حفاظا على البيئة ومنعا للتلوث.

اختتم محافظ الشرقية جولته بمدينة القرين بتفقد معدات الحملة الميكانيكية للتأكد من انتظام سير العمل بها والإطمئنان على سلامة المعدات، مؤكداً على ضرورة إستمرار أعمال الصيانة اللازمة للسيارات والمعدات لرفع كفاءتها وإصلاح المتهالك منها لرفع تراكمات القمامة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.



جولته بمدينة القرين