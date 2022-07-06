انتشار مرورى على الطرق والمحاور لتأمين المسافرين قبل عيد الأضحى.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

عزز رجال المرور من تواجدهم على الطرق والمحاور الرئيسية لتأمين المواطنين، خاصة قبل عيد الأضحى المبارك من خلال نشر سيارات الإغاثة وتكثيف الخدمات الأمنية.

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 15986 مخالفة مرورية متنوعة.

وكثفت وزارة الداخلية تنفيذاً لاستراتيجيتها، الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 6099 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و92 مخالفة السير بدون تراخيص، و 6 دراجات نارية مخالفة، و27 مخالفة شروط التراخيص، و4 مخالفات موقف عشوائى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.