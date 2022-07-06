الملكة رانيا فى رسالة لابنتها إيمان بمناسبة خطبتها: فرحتك عندى بالدنيا

كتبت ريهام عبد الله

هنأت الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن ابنتها الأميرة إيمان ، بخطبتها، ونشرت صورة لها ولخطيبها جميل، عبر فيسبوك وعلقت عليها قائلة: "ألف مبارك حبيبتى إيمان، فرحتك عندى بالدنيا، الله يهنيكم انت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير".

احتفل الديوان الملكي الأردني الهاشمي بخطوبة الأميرة إيمان، ابنة الملك عبدالله الثاني، على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، وكشف الديوان عن الخطوبة من خلال بيان ورد فيه "بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وأصحاب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني".



رسالة الملكة رانيا

وأضاف البيان "تمت خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس والديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحبي الجلالة بهذه المناسبة، ليتمنى لصاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وللسيد جميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء".

كما حضر حفل الخطوبة عدد من أفراد أسرة السيد جميل ألكساندر ترميوتس، والديوان الملكي الهاشمي.