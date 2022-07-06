اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يوليه 2022 04:03 م
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الملكة رانيا فى رسالة لابنتها إيمان بمناسبة خطبتها: فرحتك عندى بالدنيا

الأربعاء، 06 يوليه 2022 03:00 م
الملكة رانيا فى رسالة لابنتها إيمان بمناسبة خطبتها: فرحتك عندى بالدنيا خطوبة الأميرة إيمان ابنة عاهل الأردن
كتبت ريهام عبد الله

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هنأت الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن ابنتها الأميرة إيمان، بخطبتها، ونشرت صورة لها ولخطيبها جميل، عبر فيسبوك وعلقت عليها قائلة: "ألف مبارك حبيبتى إيمان، فرحتك عندى بالدنيا، الله يهنيكم انت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير".
 
احتفل الديوان الملكي الأردني الهاشمي بخطوبة الأميرة إيمان، ابنة الملك عبدالله الثاني، على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، وكشف الديوان عن الخطوبة من خلال بيان ورد فيه "بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وأصحاب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني".
 
رسالة الملكة رانيا
رسالة الملكة رانيا
 
وأضاف البيان "تمت خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس والديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحبي الجلالة بهذه المناسبة، ليتمنى لصاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وللسيد جميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء".
 
 
كما حضر حفل الخطوبة عدد من أفراد أسرة السيد جميل ألكساندر ترميوتس، والديوان الملكي الهاشمي.
 

الملكة رانيا

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خطبة الاميرة ايمان

خطوبة الأميرة إيمان

الملكة رانيا العبد الله



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