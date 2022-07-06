اليوم السابع
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الطمع فى المكسب.. الداخلية تكشف حقيقة "باتمان حلوان".. إنفوجراف

الأربعاء، 06 يوليه 2022 04:28 م
الطمع فى المكسب.. الداخلية تكشف حقيقة "باتمان حلوان".. إنفوجراف الداخلية تكشف حقيقة "باتمان حلوان".. انفوجراف

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أوضحت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله بين مستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى، وهو هاشتاج بعنوان (باتمان حلوان) يتضمن الدعوة لارتداء زى تنكرى والتجمع بتاريخ 13 أغسطس القادم أمام محطة مترو الأنفاق بحلوان بغرض التشاجر للتنافس بينهم وتحديد الفائز بلقب أطلقه القائمون على تلك الفعالية (معركة حلوان باتمان الحقيقى).

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائمين على إطلاق تلك الدعوة وإنشاء الصفحات التى تم من خلالها الترويج لتلك الفعالية على مواقع التواصل الإجتماعى (4 أشخاص) وتبين قيامهم بإستغلال التفاعل من قبل عدد من مرتادى مواقع التواصل الإجتماعى مع الدعوة وقيامهم بتدشين مجموعة إلكترونية للترويج للتجمع المشار إليه واستغلال حجم التفاعل عليه ومتابعة تطورها وازدياد أعضائها لرغبتهم فى استغلالها فى تحقيق مكاسب مادية من خلال جذب الإعلانات والمواد التجارية الدعائية.. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

الداخلية تكشف حقيقة باتمان حلوان
الداخلية تكشف حقيقة باتمان حلوان

 

 


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