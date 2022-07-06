"الزراعة": ضخ كميات إضافية من اللحوم بجميع المنافذ بأسعار مناسبة

محمود رضا الزاملى

قال محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة تسعى لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وتم طرح لحوم فى 171 منفذًا ثابتًا ومجموعة من المنافذ المتحركة، وضخ كميات إضافية من اللحوم فى جميع المنافذ بأسعار مناسبة، وهناك تنوع فى الأسعار التى تعتبر مناسبة جدا للمواطنين، فالأسعار تبدأ من 64 جنيها لرؤوس الجاموس الحى، وتصل إلى 75 جنيها بالنسبة للضأن.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة dmc، أن هناك مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها مدرية الطب البيطرى وتم اتخاذها لحماية المواطنين منها الرقابة على الشوادر الخاصة لفحص اللحوم ومدى صحتها.

وتابع المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إلى أن هناك تكليفات من الوزارة لمديريات الزراعة والطب البيطرى فى كل الوحدات والإدارات والجمعيات الزراعية وتشكيل لجان لمتابعة الأسواق والشوادر من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية لضمان سلامة اللحوم.