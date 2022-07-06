الرعاية الصحية بالأقصر تناشد المواطنين بضرورة الحضور للفحص فى المواعيد

الأقصر – أحمد مرعى

ناشدت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، جميع المواطنين بضرورة إلتزام الحضور للفحص أو الكشف الطبي حسب التوقيت المخصص لكل فرد، حيث يعتبر التوقيت المخصص لكل فرد هو الذي يتم تحديده لكل منتفع سواء من مسؤول الحجز الالكتروني تليفونيا أو المسجل كتابي بخطاب الإحالة للعرض علي المختص بأي من المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وقالت الهيئة، فى بيان صحفى، أنه تلاحظ من قبل فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر تكدس انتظار وتواجد المرضى في معظم المنشآت الصحية خاصة في الفترات النهارية دون الالتزام بالميعاد المقرر للحضور، وهو الأمر الذي يؤدي بدوره إلى طول فترات انتظار المرضى والمواطنين لساعات طويلة جداً، مما قد يعرض جميع الحاضرين لفرص انتشار العدوى نتيجة الازدحام والتكدس داخل منشآت الرعاية الصحية، مع عدم توافر فرص للتباعد الاجتماعي بشكل صحيح، وحدوث مضاعفات لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأطفال نتيجة طول فترة الانتظار والجلوس لفترات طويلة بما لا يتناسب مع طبيعه حالتهم الصحية.

كما تنصح الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، جميع المواطنين الحضور حسب الميعاد المحدد أو قبلها بنصف ساعة كحد أقصي وذلك لتوفير الوقت والجهد والحماية اللازمة، حيث أن مخالفة تلك التعليمات يؤدي بدوره إلى طول فترات انتظار المرضى والمواطنين لساعات طويلة جداً، مما قد يعرض جميع الحاضرين لفرص انتشار العدوى نتيجة الازدحام والتكدس داخل منشآت الرعاية الصحية.