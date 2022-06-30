الرعاية الصحية بالأقصر تنظم تدريبا للعاملين بالموارد البشرية لوحدات طب الأسرة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، إنطلاق فعاليات البرنامج التدريب الثانى الخاص بتدريب العاملين بإدارة الموارد البشرية بفرع الهيئة والمنشآت التابعة لها على معايير الاعتماد "GAHAR" والخاصة بفصل الموارد البشرية، وذلك من داخل قاعة مستشفى الأقصر الدولي.



واستهدف البرنامج جميع العاملين بإدارة الموارد البشرية بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر والمنشآت التابعة لها، والتركيز بالأولى على الوحدات المنضمة حديثًا للهيئة، حيث ارتكزت محاور التهيئة على معايير " GAHAR " الخاصة بفصل الموارد البشرية وسياسات الموارد البشرية، بما يتوافق مع المعايير التي تم وضعها من قبل هيئة الإعتماد والرقابة الصحية، وصولاً لأعلى مستوى من الجودة فى سياسات وتطبيقات إدارة الموارد البشرية، حيث قام بالتدريب الدكتوره ناردين بشرى شحاتة أخصائى التطوير المؤسسي ومسؤول فصل الموارد البشرية بملف الاعتماد بهيئة الرعاية الصحية.



فيما تشهد محافظة الأقصر، استمرار المرحلة الأولى لحملة هيئة الرعاية الصحية (اطمن على ابنك) للكشف على طلاب المدارس بوحدات ومراكز طب الأسرة بالمجان، حيث أنه لحجز موعد للكشف على الطلاب يتم الإتصال عن طريق مركز الاتصال الآلي المجاني 15344، لتحديد موعد الكشف، للاطمئنان على صحة أطفالنا.



وتستمر المرحلة الأولى من حملة (اطمن على ابنك) لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، حتى 11 أغسطس 2022، وتستهدف المرحلة الأولى كافة الطلاب المتقدمين لمرحلتي (رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي)، وتستهدف المرحلة الأولى لحملة (اطمن على ابنك) لكافة الطلاب المتقدمين لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، حيث أن الحملة متواجدة بجميع مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وذلك لحجز موعد للكشف على الطلاب من المتقدمين لمرحلتي الكي جي والصف الأول الابتدائي بالأقصر، يُرجى الاتصال عن طريق مركز الاتصال الآلي المجاني 15344، لتحديد موعد الكشف، للاطمئنان على صحة أطفالنا.





الرعاية الصحية بالأقصر تنظم البرنامج التدريبي للعاملين بإدارة الموارد البشرية (1)



الرعاية الصحية بالأقصر تنظم البرنامج التدريبي للعاملين بإدارة الموارد البشرية (2)



الرعاية الصحية بالأقصر تنظم البرنامج التدريبي للعاملين بإدارة الموارد البشرية (3)











