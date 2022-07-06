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الديوان الملكى الأردنى يحتفل بخطوبة الأميرة إيمان.. صور

الأربعاء، 06 يوليه 2022 01:12 م
الديوان الملكى الأردنى يحتفل بخطوبة الأميرة إيمان.. صور خطوبة الاميرة ايمان
كتبت شيماء عبد المنعم

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احتفل الديوان الملكي الأردني الهاشمي بخطوبة الأميرة إيمان، ابنة الملك عبدالله الثاني، على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، وكشف الديوان عن الخطوبة من خلال بيان ورد فيه "بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، وأصحاب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني".

خطوبة الاميرة
خطوبة الاميرة

وأضاف البيان "تمت خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس والديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحبي الجلالة بهذه المناسبة، ليتمنى لصاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وللسيد جميل ألكساندر ترميوتس حياة مليئة بالسعادة والهناء".

 

كما حضر حفل الخطوبة عدد من أفراد أسرة السيد جميل ألكساندر ترميوتس، والديوان الملكي الهاشمي.


الديون الملكي

الاميرة ايمان

الملك عبدالله

الديون الملكي الأردني



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