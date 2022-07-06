اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الخارجية الروسية: بوتين وافق مبدئيا على المشاركة في قمة مجموعة العشرين

الأربعاء، 06 يوليه 2022 04:15 م
الخارجية الروسية: بوتين وافق مبدئيا على المشاركة في قمة مجموعة العشرين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو أبلغت جاكرتا مبدئيا عن نية الرئيس فلاديمير بوتين، المشاركة في قمة مجموعة العشرين وستعتمد صيغة المشاركة على الوضع الوبائي بالمنطقة والوضع في العالم.


وأضافت الوزارة -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأربعاء أنه "بالنسبة لقمة مجموعة العشرين في نوفمبر، فقد تم تلقي دعوة رسمية من الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو موجهة إلى نظيره الروسي، وتم إبلاغ جاكرتا بشكل مبدئي بعزم الرئيس فلاديمير بوتين على المشاركة فيها".


وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن شكل المشاركة خاضع للتوضيح والتدقيق لاحقا، وذلك وفقا لتطور الوضع في العالم ومراعاة الوضع الصحي والوبائي في جنوب شرق آسيا.


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