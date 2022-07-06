التصريح بدفن عامل لقى مصرعه داخل حمام منزله عقب إصابته بسكتة قلبية بسوهاج

لقى عامل يبلغ من العمر 35 سنة مصرعه، وتم نقل جثته إلى مستشفى جرجا العام بسوهاج، حيث كشف تقرير مفتش الصحة بوجود سحجة سطحية بالجمجمة من الأمام نتيجة سقوطه علي الأرض بعد الوفاة، ولا توجد ثمة إصابات أخري، وأن سبب الوفاة "هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة سكتة قلبية"، ولا توجد شبهة جنائية، وتم التصريح بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة عامل داخل دورة مياه منزله، وتم نقل الجثة للمستشفى العام بجرجا، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، وصول "محمد ف ع" 35 سنة عامل إلى مستشفي جرجا العام ويقيم دائرة قسم جرجا "جثة هامدة" وتبين وجود سحجة بالوجه ونزيف بالأنف.

وبسؤال شقيقه ممدوح ف ع 38 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، أقر بأنه أثناء تواجد شقيقه بدورة المياه بالمنزل سقط مغشياً عليه، مما أدي إلي إصابته ووفاته ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود سحجه سطحية بالجمجمة من الأمام نتيجة سقوطه علي الأرض بعد الوفاة ولا توجد ثمة إصابات أخري، وأن سبب الوفاة "هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة سكته قلبية" ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.