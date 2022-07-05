أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الشرقى اتجاه أسيوط

وتبين إصابة حسام ممدوح عبد الرسول 12 سنة بجرح قطعى بالوجه وإشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد محمد السيد 28 سنة بجرح قطعى وإشتباه ما بعد الارتجاج، و أميرة حافظ عبد الله 22 سنة بجرح قطعى بالذراع الأيسر، وإسلام عيد عاطف 15سنه بجرح قطعى بالرأس، ومحروس قدرى أحمد 43 سنة بجرح قطعى بالجبهة، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى سوهاج العام.

كما نتج عن الحادث مصرع منار أبو النور محمد 19 سنة تقيم محافظة سوهاج، وهاشم محمد إبراهيم 62 سنة يقيم الإسماعيلية، وعلى جمال عبد الحليم 29 سنة يقيم سوهاج، ومصطفى صلاح أبو اليزيد 20 سنة ويقيم سوهاج، وتم نقلهم إلى مستشفى أخميم المركزى.

كان الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج شهد عند نقطة الكيلو 80 اتجاه محافظة أسيوط وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة نقل بمقطورة وسيارة ميكروباص مما أدى لإنقلاب الميكروباص على جانب الطريق وإصابة 5 ومصرع 4 تم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى أخميم المركزى تحت تصرف النيابة العامة والمصابين للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة تأمين الطريق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص ووجود متوفين ومصابين وتم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث وتم رفع أثاره وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية بوقوع مصادمة بين سيارة نقل بمقطورة تحمل رقم ع ل ا 4389 وسيارة ميكروباص مما أدى إلى إنقلاب السيارة الميكروباص على الطريق وإصابة 5 من ومصرع 4 من مستقليها.

تم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات إدارة تأمين الطريق وسيارات الإسعاف من النقاط و التمركزات الموجودة على الطريق الصحراوى وتم نقل الجثامين الأربعة إلى مستشفى أخميم المركزى تحت تصرف النيابة العامة وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى للعلاج.

وعلى جانبا آخر تم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الحادث على الطريق الصحراوى وتم التحفظ على السيارتين محل حادث التصادم وجار إنتداب المهندس الفني من إدارة المرور لعمل فحص وإعداد تقرير فنى حول أسباب الحادث جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.