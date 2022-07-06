الأهلى واستاد المنصورة يفوزان بكأس الجمهورية لتنس الطاولة تحت 11 سنة

الإسماعيلية - صبرى غانم

اختتمت منافسات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة تحت 11 سنة والمقامة بالصالة المغطاة لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ففى منافسات "فردى بنات" فازت اللاعبة رقية سعد حامد من النادى الأهلي بكأس البطولة، وجاءت بالمركز الثانى اللاعبة جومانة طارق قدرى من نادى القناة الرياضي، بينما جاءت اللاعبة ندى محمد على من نادى سموحة بالمركز الثالث ودارين هشام محمد من نادى الزمالك بالمركز الرابع.

وفى منافسات فردى بنين فاز اللاعب أحمد إبراهيم زكى من استاد المنصورة بكأس البطولة بينما جاء بالمركز الثاني آسر سامح أحمد من نادى الزمالك وبالمركز الثالث معاذ وائل محمود من النادى الأهلي بينما جاء أياد محمود حسين من مصر للتأمين بالمركز الرابع.

وتستمر منافسات البطولة فى يومها الثالث للاعبين تحت 15 سنة وتختتم فعالياتها غدا الخميس بتحديد الفائزين بالمراكز الأربعة الأولى.