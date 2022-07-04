انطلاق بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للأعمار تحت 11 و15 سنة بالإسماعيلية

انطلقت اليوم الاثنين بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للناشئين تحت سن 11 و15 سنة والتى تستضيفها الصالة المغطاة لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

يشارك بالبطولة 1100 لاعب ولاعبة يمثلون 65 ناديا على مستوى الجمهورية، بالبطولة المقامة فى الفترة من 4 وحتى 8 يوليو الجاري.

وصرح نبيل مأمون رئيس لجنة المسابقات، أنه تم تقسيم منافسات البطولة للأعمار تحت سن 11 سنة فى أول يومين بينما تقام منافسات تحت سن 15 سنة باليومين التاليين لها.

وأضاف أن منافسات اليوم الأول للأعمار تحت 11 سنة، بدأت بالأدوار التمهيدية وسيعقبها منافسات الأدوار الإقصائية على أن يتحدد أطراف المنافسات النهائية غدا، وهو ما سيتم إتباعه مع منافسات الاعمار تحت 15 سنة بعد غدا.

من جانبه أكد الكابتن معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة أن أعداد اللاعبين المشاركين ببطولة الجمهورية تؤكد زيادة وعى الأجيال الجديدة برياضة تنس الطاولة وعودة انتشار ممارسة اللعبة على صعيد مصر بالكامل، مشيرا إلى أن جهود الاتحاد وخططه الماضية والمستقبلية أثمرت عن إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة الإقليمية والقارية والدولية، وأصبح للاعبين المصريين اليد العليا فى مختلف البطولات.

وأشار أن البطولات المحلية يتم النظر إليها كونها واحدة من المناسبات التى نستطيع من خلالها انتقاء العناصر المتميزة لصقل موهبتها بما يتماشى مع أحدث الخطط التدريبية لتخريج أبطال يستطيعون رفع اسم مصر بجميع البطولات، وهو ما تحقق بفضل من الله مع أبطال مصر ببطولة البحر الأبيض المتوسط بالحصول على ذهبية الفرق للسيدات وفضية الفردى للرجال، ومن قبل الفوز ببطولة أفريقيا للسيدات والرجال.