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"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس يوم الجمعة وقفة عرفات

الأربعاء، 06 يوليه 2022 11:11 م
"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس يوم الجمعة وقفة عرفات يوم عرفة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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أيام معدودة باتت تفصلنا عن وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك ، حيث يوافق الجمعة المقبل وقفة عرفات ، والسبت أول أيام عيد الأضحى المبارك ، ويحرص الكثيرين على معرفة حالة الطقس خلال هذه الأيام إجازة عيد الأضحى ، خاصة حالة الطقس على السواحل الشمالية والناطق المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط .
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس يوم الجمعة المقبل ، الموافق وقفة عرفات ، كما يلى : 
 
1-  طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية
 
2 - الطقس يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد 
 
3 -  الطقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
4 - يشهد يوم الجمعة ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا 
 
5 - الرطوبة تزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة 
 
6 -   نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

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