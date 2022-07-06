"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس يوم الجمعة وقفة عرفات

كتب محمود راغب

أيام معدودة باتت تفصلنا عن وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك ، حيث يوافق الجمعة المقبل وقفة عرفات ، والسبت أول أيام عيد الأضحى المبارك ، ويحرص الكثيرين على معرفة حالة الطقس خلال هذه الأيام إجازة عيد الأضحى ، خاصة حالة الطقس على السواحل الشمالية والناطق المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس يوم الجمعة المقبل ، الموافق وقفة عرفات ، كما يلى :

1- طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

2 - الطقس يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد

3 - الطقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

4 - يشهد يوم الجمعة ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا

5 - الرطوبة تزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة

6 - نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .