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تفاصيل حالة الطقس خلال إجازة العيد من السبت حتى الخميس

الأربعاء، 06 يوليه 2022 01:55 م
تفاصيل حالة الطقس خلال إجازة العيد من السبت حتى الخميس حالة الطقس - أرشيفية
كتب: محمود راغب

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أيام معدودة باتت تفصلنا عن وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، حيث يوافق الجمعة المقبل وقفة عرفات، والسبت أول أيام عيد الأضحى المبارك.
 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من السبت 9 يوليو ، وحتى الخميس 14 يوليو.

ومتوقع خلال هذه الفترة أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس حار رطب على السواحل الشمالية .

أما عن حالة الطقس ليـلا، فيسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء .

ومن المتوقع أن تشهد هذه الفترة، شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة .

كما تشهد هذه الفترة ، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري و القاهرة الكبرى، أما عن حالة الملاحة البحرية :البحر المتوسط : خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج من 1 : 1.5 متر ، و البحر الأحمر : خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج من 1 : 1.75 متر

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة ، مع وجود  نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الأربعاء:  القاهرة العظمى 36  درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28 درجة.


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