اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يوليه 2022 01:29 ص
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اعرف الآثار الجانبية للإفراط في تناول فيتامين سي

الأربعاء، 06 يوليه 2022 12:00 ص
اعرف الآثار الجانبية للإفراط في تناول فيتامين سي فيتامين سى
كتبت ميرفت رشاد

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سواء تم تناوله عن طريق الفم لفوائده الصحية المناعية أو تم استخدامه عبر مصل لتعزيز توهج البشرة ، يبدو أن فيتامين سي دائمًا ما يكون رائجًا ولسبب وجيه، يلعب فيتامين سي أدوارًا رئيسية في المناعة ، والإدراك ، والقلب والأوعية الدموية، وصحة الجلد، بالإضافة إلى امتصاص الحديد وتخليق الكولاجين،  ولكن نظرًا لأن الجسم لا يستطيع إنتاجه تلقائيًا ، يتعين علينا البحث عن C في مصادر الغذاء ، وفقا لما نشره موقع " mindbodygreen".

مصادر فيتامين سي:

بينما يمكنك الحصول على كميات متفاوتة من فيتامين سي من الفواكه والخضراوات (مثل البرتقال والفلفل الحلو والخضروات الصليبية والكيوي) ، فإن الإحصاءات توضح أن الحصول على الفيتامين الأساسي من النظام الغذائي وحده ليس استراتيجية مضمونة لضمان حصولك على ما يكفي من الفيتامينات الأساسية والاستفادة من مجموعة كاملة من الفوائد الصحية ، يعد مكمل فيتامين سي اليومي .


الآثار الجانبية المحتملة على المدى القصير:

يوصى على نطاق واسع بمكملات فيتامين سي ولكن، كما هو الحال مع أي مكمل ، قد يكون المستخدمون لأول مرة حذرين من الآثار الجانبية.

 

انزعاج في المعدة:

يعد الانزعاج في المعدة أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا، عادة لأن الناس يستهلكون الشكل الحمضي لفيتامين سي - حمض الأسكوربيك - وبالنسبة للبعض ، لا تستطيع معدتهم التعامل مع الحمض الزائد.

ظواهر هضمية أخرى:

قد تحدث آثار جانبية مثل الغازات والانتفاخ والتغيرات في الانتظام عند تناول جرعات عالية جدًا من فيتامين سي ، هذا أكثر شيوعًا عند تناول كميات كبيرة من الفيتامين (أي استهلاك أكثر من 2000 ملليجرام في فترة زمنية قصيرة) .

الآثار الجانبية المتعلقة بالجلد:

بالنسبة للعناية الموضعية بالبشرة ، بعض المنتجات التي تحتوي على فيتامين سي قد تسبب تهيجًا خفيفًا - خاصة إذا خرجت في الشمس مباشرة بعد وضعها على بشرتك، نظرًا لأن مكملات فيتامين ج يمكن أن توفر فوائد تكميلية لصحة الجلد ، يمكنك دائمًا تجربة فيتامين ج عن طريق الفم لتجنب أو التآزر بين الأساليب الموضعية.

الآثار الجانبية الإيجابية طويلة الأمد لفيتامين سي:

يوفر الدعم المناعي.

يعزز صحة الجلد.

يدعم صحة المفاصل.

يساعد في امتصاص الحديد.

 

 


فيتامين سى

جهاز المناعة

فوائد فيتامين سى

النظام الغذائي

مكملات فيتامين سى



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