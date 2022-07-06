اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يوليه 2022 02:28 م
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إسبانيا تضبط غواصات مسيرة لتهريب الحشيش من المغرب.. فيديو

الأربعاء، 06 يوليه 2022 02:06 م
إسبانيا تضبط غواصات مسيرة لتهريب الحشيش من المغرب.. فيديو مسيرة
كتبت: هناء أبو العز

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 تمكنت  الشرطة الإسبانية، من ضبط ست غواصات مسيّرة،كانت تستعمل في عمليات تهريب الحشيش من شمال المغرب نحو الضفة الجنوبية لأوروبا.
 
وبحسب بيان للشرطة الاسبانية، فإن الغواصات المسيرة قادرة على نقل كميات كبيرة من المخدرات من المغرب إلى إسبانيا، حيث تم تفكيك عصابة مكونة من ثمانية أفراد يشتبه في أنها تصنعها.
 
وأضاف البيان أن عمليات المداهمة شملت منطقة برشلونة وإقليمي مالقة وقادس في جنوب إسبانيا، مشيرة الى انها المرة الاولى التي تتمكن فيها الشرطة من ضبط مثل هذه الآليات.
 
وقال البيان: هذه الأجهزة مزودة ما يصل إلى 12 محركا فيما يصل مداها إلى 30 كيلومترا يمكن أن تسمح لمهربي المخدرات نقل كميات كبيرة من المخدرات عن بعد عبر مضيق جبل طارق.
 
كما نشر موقع دويتش فيله مقاطع فيديو  للغواصات بعد ضبطها.
 
 

الشرطة الاسبانية

غواصات مسيرة

تهريب الحشيش

المغرب



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