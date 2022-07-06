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أوكرانيا: تزويد محطة "روفنو" الذرية باليورانيوم الأمريكي

الأربعاء، 06 يوليه 2022 09:51 م
أوكرانيا: تزويد محطة "روفنو" الذرية باليورانيوم الأمريكي أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت هيئة الرقابة النووية الأوكرانية عن تزويد محطة "روفنو" الذرية باليورانيوم الأمريكي من صنع شركةWestinghouse، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت هيئة الرقابة النووية الأوكرانية، إن المفاعل رقم 3 في محطة "روفنو"، قد بدأ باستخدام وقود Westinghouse، وهو سابع مفاعل من 13 في المحطات الذرية الأوكرانية، يعمل بهذا الوقود.

وفى وقت سابق قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين اليوم، الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة يحتاج إلى وضع خطط طارئة للتحضير لقطع كامل للغاز الروسي.

وأضافت دير لاين- حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- "نحتاج أيضا إلى الاستعداد الآن لمزيد من انقطاع إمدادات الغاز، وحتى قطع كامل لإمدادات الغاز الروسي"، وذلك في كلمة لها أمام المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي في ستراسبورج بفرنسا.

وأشارت إلى أن أكثر من عشرة، أعضاء تضرروا بالفعل من تخفيضات جزئية أو كاملة في إمدادات الغاز، مع اشتداد المواجهة السياسية مع موسكو بشأن الهجوم على أوكرانيا.

وتابعت "من الواضح أن بوتين يواصل استخدام الطاقة كسلاح.. هذا هو السبب في أن المفوضية تعمل على خطة طوارئ أوروبية.. نحتاج إلى التأكد من أنه في حالة الانقطاع الكامل، سيتدفق الغاز نحو المكان الذي سيكون بحاجة إليه .. علينا توفير التضامن الأوروبي".


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