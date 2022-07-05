هل طهى اللحوم بالأختام ضار بالصحة؟.. طبيبة بيطرية تجيب

كتبت ــ آية دعبس

قالت الدكتورة سماح نوح، طبيبة بيطرية، رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطرى بمركز الشهداء بالمنوفية، إن الأختام الموجودة على اللحوم المذبوحة بالمجازر لها حبر خاص وارد من الهيئة العامة للخدمات البيطرية للمجازر فقط، ولا يمكن أن يتم إزالتها من اللحم حتى بالغسيل، مؤكدة أنه لا يُسبب أى ضرر فى حال تم طهيه مع اللحم، ولا يؤثر على الصحة.

وأوضحت سماح، أن وجود الأختام على اللحوم يعنى أن اللحم سليمة وتم ذبحها بالمجازر، مع الأخذ فى الاعتبار أن هناك إناسا مزورين ونصابين يتلاعبون ببعض الأختام، لذا لابد من شراء اللحوم من أماكن موثوقة، مضيفة: الأختام تعنى أن الحيوان تم ذبحه فى المجزر، ويتم الكشف الظاهرى عليه بواسطة أكثر من طبيب بيطرى متخصص، لتحديد اللحوم السليمة لذبحها والمريضة يتم استبعادها، والمريض بمرض خطير مثل السل يتم إعدامه أو البروسيلا، ويتم إعدام الأجزاء المُصابة منها، وإذا كانت إناث، يتم جسها أولا لاستبعاد العشار منها.

وتابعت: الحيوان السليم طالما دخل مجزر، وسيتم ذبحه يبقى لازم يتختم بمعرفة دكتور المجزر، يعنى لو لحم مش مختوم، عليك أن تعرف انه مذبوح خارج المجزر، ولا يمكن التأكد من سلامته لحومه، وشددت أن الحبر المستخدم لختم لحوم المجازر غير متداول إلا بالمجازر وهو عهدة طبيب بيطرى، لا ينصهر على الذبيحة ولا يمكن غسله بالمياه، إنما المزور يمكن غسله وينصهر شبه على الذبائح.