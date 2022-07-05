منظمة الأمن والتعاون الأوروبي: نواصل تقديم الدعم لأوكرانيا

وكالات

اختتمت الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلجا ماريا شميد اليوم زيارتها إلى بريطانيا حيث التقت بمسئولين بريطانيين رفيعي المستوى وحضرت الدورة السنوية التاسعة والعشرين للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقالت شميد - في كلمتها اليوم الثلاثاء أمام الجلسة العامة الافتتاحية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في برمنجهام - إنه "في ظل الحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا ندعم التعاون المشترك للهياكل التنفيذية والبرلمانية للمنظمة لتفعيل مبادئ المنظمة ومواصلة دعم أوكرانيا وضمان استمرار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تقديم دعم عملي ومفيد للدول الأعضاء بها".

وذكر بيان للمنظمة الأوروبية اليوم الثلاثاء أن شميد التقت مع العديد من الوفود البرلمانية من الدول الأعضاء في المنظمة الأوروبية بما في ذلك أوكرانيا.

ولفت البيان إلى أنه في لندن التقت شميد مع اللورد طارق أحمد وزير الدولة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية حيث ركزت المناقشات على استمرار أنشطة مشروع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا إلى جانب الآثار المترتبة في آسيا الوسطى على عدم الاستقرار الناجم عن أفغانستان فضلاً عن الجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.