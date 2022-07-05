اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يوليه 2022 12:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مقتل طفل فى مشاجرة مع جاره بالشرقية

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 12:02 م
مقتل طفل فى مشاجرة مع جاره بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توفى طفل، عمره 15 عامًا؛ إثر سقوطه جراء تعرضه لدفعة من جانب أحد جيرانه في مشاجرة بعزبة المنشية التابعة لمركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوفاة طفل في مشاجرة داخل عزبة المنشية بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وفاة الطفل جلال ع ج، 15 سنة، مقيم في عزبة المنشية التابعة لمركز شرطة منيا القمح؛ وذلك إثر نشوب مشادة بينه وبين طفل يصغره بسبب اللعب في العزبة وتعديه بالضرب على الطفل، وحين جاء خال الطفل ليُعاتب جلال سقط الأخير فور دفع خال الصغير له وقد فارق الحياة.

جرى ضبط المتهم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

 

 

 


منيا القمح

الشرقية

مستشفى منيا القمح المركزي

وفاة طفل على يد جاره

المنشية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة