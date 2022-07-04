إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بقرية بدسوق فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في مشاجرة بقرية العجوزين مركز دسوق، من بينهم 4 سيدات، وجرى نقل المصابين، لمستشفى دسوق العام، لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز دسوق، يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، أدى لإصابة 4 سيدات وشاب، بإصابات متفرقة.

وتبين إصابة كل من " دعاء.ح.ه" 45 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"سارة،ح،ع"، 22 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"سما،ح،ع"، 25 سنة،بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"رضا،ا.ا"، 22 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، و"ليلى،ا.ع"، 65 سنة، بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة باستقبال مستشفي دسوق العام.