مصرع وإصابة شخصين بحريق داخل شقة سكنية في مدينة بدر.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بعد سقوط أحدهم من عقار نتيجة لحريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بعمارات الأوقاف في مدينة بدر، بسبب انفجار أسطوانة بوتجاز، وانتقل رجال الحماية المدنية الي المكان وتمت السيطرة عليه ونقل المتوفي والمصاب الي المستشفي.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى مدينة بدر ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداد وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد ونتج عن الحريق متوفي ومصاب ونقلوا الي المستشفي ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.