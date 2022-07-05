مسؤول بالشرطة الأمريكية: المشتبه به في هجوم إلينوى حاز السلاح بشكل قانوني

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أكد المسؤول بالشرطة الأمريكية كريستوفر كوفيلي، أن السلاح المستخدم في حادث إطلاق النار الذي وقع أمس خلال عرض الرابع من يوليو للاحتفال بعيد الاستقلال الأمريكي في مدينة "هايلاند بارك" بولاية إلينوي تم شرائه بشكل قانوني من قبل الجاني في إلينوي.



وأضاف نائب رئيس مكتب مأمور مقاطعة "ليك" كريستوفر كوفيلي - خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة (سي إن إن) الأمريكية - أن المشتبه به (الذي يدعى روبرت كريمو والبالغ من العمر 21 عاما) قام خلال الهجوم بإطلاق أكثر من 70 طلقة من بندقيته على الحشود.



وأشار كوفيلي إلى أن الشرطة تعتقد أن المشتبه به قام بالتخطيط المسبق لهذا الهجوم قبل عدة أسابيع، وقد قام بشراء بندقية من أجل استخدامها خلال هذا العرض.



وأوضح كوفيلي أن الجاني تنكر في زي سيدة أثناء الهجوم لكي يتمكن من إخفاء هويته وحتى يتمكن من الهروب وسط الأشخاص الأخرين الذين فروا من الفوضى التي وقعت، مؤكدا أن المشتبه به قيد الاحتجاز حاليا، ولا يوجد أي مؤشرات على تورط أي أفراد أخرين في هذا الهجوم.