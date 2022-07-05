محيى الدين: دخول مصر تجربة الهيدروجين الأخضر فرصة جيدة لاستثمار الطاقة النظيفة

كتبت منال العيسوى

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي Cop27 ، أن دخول مصر الي تجمع الهيدروجين الأخضر، يعد فرصة جيدة لاستثمار طاقتها النظيفة، وأن حلول تغير المناخ لم تعد تأتي من جهة واحدة فقط ، كما كان يحدث سابقا.

وقال محى الدين خلال كلمته فى الجلسة الختامية لمؤتمر منظمات المجتمع المدنى حول مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (Cop27) الذى استضافته الجامعة الامريكية بالقاهرة اليوم الثلاثاء: "أن الوضع الاقتصادي العالمى فى الوقت الحالى، يعتبر الاسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أن العالم لم يشهد من قبل هذه التطورات، منها الأزمة الجيوسياسية الراهنة، بالتزامن مع وجود وضع اقتصادى سيئ من كساد وتضخم مضاف إليهم تدهور أحوال حوال المناخ.

وأوضح محى خلال الفاعليات أن التقارير الصادرة عن تغير المناخ، تؤكد الابتعاد عن أهداف التعامل مع التغير المناخى، بنسبة تصل ل60%، ولم ترصد هذه التقارير تداعيات تأثير الحرب الاوكرانية، وبعض التغيرات الكبرى التى تتمثل فى العودة إلى استخدام الطاقة الأحفورية، والفحم و الغاز الطبيعى فى أوروبا بعد أن كانت من الممنوعات فى السابق.