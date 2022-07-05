اليوم السابع
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انطلاق مؤتمر الطريق إلى شرم الشيخ وتغير المناخ COP27" بالجامعة الأمريكية

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 11:44 ص
انطلاق مؤتمر الطريق إلى شرم الشيخ وتغير المناخ COP27" بالجامعة الأمريكية أزمة تغير المناخ
كتبت منال العيسوي

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انطلقت منذ قليل الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجتمع المدني بمشاركة 50مؤسسة مجتمع مدنى تحت عنوان  "الطريق إلى شرم الشيخ- مؤتمرأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27" الذي يستضيفه المشروع البحثي "حلول للسياسات البديلة" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، استعداداً لمؤتمر شرم الشيخ نوفمبر القادم.

كان المتحدث الرئيسي للجلسة الافتتاحية  السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، أما الجلسة الختامية سيكون المتحدث الرئيسي فيها الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، حيث أنه من المتوقع تجهيز ورقة بحثية موازية للاستراتيجية الوطنية للحكومة بشأن تغير المناخ ، تتناول إطار عمل المجتمع المدني في مؤتمر الأطراف الأممي السابع والعشرين بشرم الشيخ، كما ستحتوي الورقة البحثية على مجموعة من التوصيات لواضعي السياسات عن كيفية المضي قدماً في القضايا التي حددتها الحكومة كأولوية.

جدير بالذكر انه شارك فى  الاجتماع وآرني ليتز، المبادر الرئيسي لتقرير البرلمان الأوروبي حول دبلوماسية المناخ، وفرانك هارتمان، السفير الألماني بالقاهرة، وممثلين رئيسيين من وزارة البيئة ووزارة الري والزراعة والطاقة والنقل والتخطيط، و مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قضايا البيئة وتغير المناخ في اجتماع مع ممثلين حكوميين مشاركين في التحضير لمؤتمر الأطراف الأممي السابع والعشرين في شرم الشيخ.


تغير المناخ

البيئة

المجتمع المدنى

مؤتمر شرم الشيخ



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