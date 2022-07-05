محافظ بنى سويف يستقبل وفدا كنسيا من الطائفة الإنجيلية لتقديم التهنئة بالعيد

بنى سويف هانى فتحى

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بمكتبه اليوم، القس أكرم ناجى يوسف _عضو المجلس الإنجيلى العام لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر_ والوفد المرافق له، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك فى حضور بلال حبش نائب محافظ بنى سويف.

رحب محافظ بنى سويف بالوفد الكنسى، مؤكداً على أن مصر ستظل نموذجاً فريداً فى تماسك النسيج الوطنى بكل مفرداته ومكوناته ، ومازال وسيظل النموذج المصرى متميزاً فى قوته ووحدته، حتى أضحى محط إعجاب العالم وحصناً منيعاً ضد كل من تسول له نفسه أن يحاول أية محاولة يائسة للنيل من تماسك ووحدة المجتمع المصرى الأصيل.

وأعرب المحافظ عن سعادته بهذا اللقاء الذى يجسد معانى وقيم المحبة والمودة بين كافة أطياف المجتمع المصري، مشيداً بالحرص المشترك والتضامن الواضح فى الأفراح وفى مختلف المناسبات من كل المصريين ، والذى يشعرنا أن كافة الأعياد هى لكل المصريين، وأن المحن"لا قدر الله" هى على عاتقهم متشاركون ومتعاونون فى دفعها عن الوطن وعن أنفسهم جميعاً كمصريينز

وأكد المحافظ على أن هذه الفترة من عمر الوطن قد تعاظم فيها هذا النموذج الوطنى فى ظل قيادة سياسية واعية وحكيمة " الرئيس عبد الفتاح السيسي" الذى منحنا القدوة والنموذج فى إرساء وترسيخ المواطنة وزيادة الشعور بقيم الانتماء لوطن واحد ومضاعفة روح الأخوة والشراكة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هدف واحد وهو أمن واستقرار ورفعة وطننا الغالى مصر.

من جانبه، تقدم القس أكرم ناجى بخالص التهانى للمحافظ وأبناء بنى سويف بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، مؤكداً على أن العيد هو عيد لكل المصريين، حيث أن الأعياد كلها تجمع المصرين على الحب والمودة والسعادة.

وقال "ناجي"، إن كل مناسبة سعيدة يمر بها الوطن وكل مشروع جديد وخطوة تنموية منفذة أو قادمة ،هى عيد لكل المصرين، مشيراً إلى ما تشهده بنى سويف بصفة خاصة من تطوير ومشروعات فى كل المجالات والمبادرة الرئاسية حياة كريمة كل ذلك يضيف إلى سعادتنا بالعيد.

وفى ختام اللقاء، حرص الوفد الكنسى على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ فى أجواء سادت فيها البهجة وتبادل التهانى بهذه المناسبة الكريمة.