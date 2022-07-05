تحرير 600 مخالفة لمخابز ومحلات ومنشآت تجارية خلال شهر يونيو ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، تقريرا بشأن مجهودات قطاع التموين "خلال شهر يونيو الماضي"، وذلك في إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الصدد.

وتبين من التقرير الذي عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة أنه تم خلال الفترة المذكورة، توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة وعددها 1274مخبرا، للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، فيما تم تحويل 283 مخبزاً للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار، علاوة على تحرير23 محضراً لبدالين تموينيين لعدم ممارسة النشاط على النحو المطلوب وعدم الإعلان عن الأسعار وشهادات صحية.

أسفرت تلك الحملات عن تحرير 426 محضرا بواقع: 104 نقص الوزن، 46 إنتاج غير مطابق للمواصفات، 69 عدم إعطاء بون صرف ، 91 لتدني مستوى النظافة، و6 محاضر لعدم وجود ميزان، و15 محضراً للتصرف في الحصة، 76 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 19 لعدم الاحتفاظ بالسجلات، فيما تم أخذ 63 عينة من الدقيق الموجود بالمطاحن الكائنة بدائرة المحافظة والبالغ عددها 5 مطاحن عام وخاص،وتم إرسال تلك العينات للمعامل المختصة لبيان المطابق منها والمخالف للمواصفات لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.

وفي مجال المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،فقد تم تحرير 221 محضر منها :67 لعدم حمل شهادات صحية، و80 لعدم الإعلان عن الأسعار،37 للذبح خارج المجازر،و4 لعدم تغطية اللحوم بالشاش، و7 لإدارة منشآت بدون ترخيص، 16 لحيازة سلع مجهولة المصدر، 7 لحيازة سلع منتهية الصلاحية، و3 تجميع دقيق بلدى مدعم ،بالإضافة إلى التحفظ على 208 كجم كبدة ولحوم ودواجن مجمدة ونصف طن ملح طعام مجهولة المصدر و60 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و30 جوال أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج منافذ وزارة الزراعة.

من جهته أكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، استمرار الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية، خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك.