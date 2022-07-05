محافظ المنوفية يسلم مساعدات مالية وعينية للأسر الأولى بالرعاية

كتب - أسامة عبد الحميد

سلم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مساعدات مالية وعينية ولحوم ومواد غذائية لأكثر من 50 حالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة، وذلك لإدخال البهجة والسرور فى نفوسهم ومشاركتهم أفراحهم، تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك.

يأتى هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات "رد الجميل" والتى يحرص محافظ المنوفية على تنظيمها بشكل دورى لتقديم الدعم اللازم، لتلك الفئات المستحقة، بهدف توفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، مديرى مديريات الصحة والتضامن الاجتماعى والتموين وممثلى مديرية القوى العاملة.

أعرب محافظ المنوفية فى مستهل لقائه عن خالص تهانيه القلبية للحضور بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعادة الله علينا بالخير واليمن والبركات متمنيا لمصرنا الحبيبة المزيد من التقدم والإزدهار، لافتا إلى أن تلك اللقاءات إنما تعكس حرصه واهتمامه على فتح قنوات اتصال مباشرة مع جموع المواطنين بصفة عامة ولاسيما الحالات الأولى بالرعاية لتقديم الدعم اللازم والرعاية الشاملة لهم تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعى واستقرار المجتمع بأسره، كما قدم المحافظ شكره وتقديره للدور الرائد لمنظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال فى دعم خطط التنمية على أرض المنوفية.

وأجرى محافظ المنوفية حواراً مفتوحاً مع عدد من الحالات الإنسانية للتعرف على ظروفهم المعيشية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم لهم حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم، حيث وجه المحافظ بتوفير كرسى كهربائى لمواطن من ناحية غمرين بمنوف يبلغ من العمر 50 عاماً، ويعانى من ضمور بعضلات الطرفين وشلل أطفال، وكذا توفير سماعة طبية لشاب كفيف من ناحية كفر الشبع بالشهداء، وذلك بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية .

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة، بتحويل طفل من مركز الشهداء يبلغ من العمر 3 سنوات يعانى بشلل دماغى إلى مستشفى الجامعة لإجراء الفحوصات الطبية، وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة، وتحويل شاب يعانى من ضعف بالطرفين السفلين ومواطنة تعانى بألم مزمن بفقرات الظهر إلى مستشفى المخ والأعصاب بميت خلف لتوقيع الكشف الطبى اللازم.

فيما أمر المحافظ بتسهيل إجراءات قرارات العلاج على نفقة الدولة لمواطنان أحدهم شاب من ناحية طوخ دلكا مطلق ويعانى من تآكل بالفخذ و التهابات صديدية ومواطن آخر من ناحية شنوان مريض بكسر بعظمة الفخذ، فيما وجه المحافظ بتحويل مواطن مسن من مركز شبين الكوم يعانى من وجود مياه بيضاء على إحدى عينيه الى مستشفى الرمد لإجراء الفحوصات اللازمة كما كلف المحافظ بتحويل طفل يبلغ من العمر 8 سنوات يعانى بتضخم بالكلى إلى مستشفى التأمين الصحى .

وخلال اللقاء، كلف المحافظ وكيل وزارة التموين ببحث ودراسة عدد من الحالات المستحقة ومنها، مواطنة من ناحية شنوان تلتمس إضافة أحد أفراد أسرتها إلى البطاقة التموينية ومواطنة مطلقة من ناحية أم خنان بقويسنا تعول 3 أبناء وتلتمس تسهيل إجراءات استصدار بطاقة تموينية لها نظراً لظروفها المعيشية الصعبة، ومواطن من ناحية طنبدى يتضرر من حذف نجله من البطاقة التموينية لعدم تحديث البيانات الشخصية ، ومواطن من مركز شبين الكوم يعانى من عجز كامل ويتضرر من عدم إضافة أولاده إلى البطاقة التموينية .

فيما كلف المحافظ مدير مديرية التضامن الإجتماعى ببحث حالة مواطن يعانى من ظروف صحية سيئة تمهيداً لإستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وكذا بحث حالة مواطنة من ناحية الشهداء تعول طفل من ذوى الهمم لتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لها، كما وجه المحافظ مدير مديرية القوى العاملة بضرورة توفير فرص عمل مناسبة لعدد من الحالات الأولى بالرعاية بالقطاع الخاص لضمان توفير حياة كريمة لهم .

ومن أبرز الحالات الإنسانية، فتاة فى مقتبل العمر تبلغ 33 عاماً من ناحية كفر داود بمركز السادات تعول زوج يعانى من مرض السرطان وديون لا تقدر على سدادها نظراً لظروفها الاجتماعية الصعبة، ومواطن آخر بقرية كفر أبو الحسن لديه أبن مريض بورم بالمخ ولا يقدر على تحمل نفقات علاجه ، وكذا مواطنتان إحداهما أرملة من زاوية بمم بمركز تلا تعول ثلاثة أبناء وتعرض منزلها لحادث حريق وتم إتلاف كافة المحتويات به ، والأخرى من ناحية قويسنا مطلقة ولديها أبن يعانى من ضمور بخلايا المخ ، فيما تم صرف مساعدة مالية لثلاث مواطنين من ناحية شبين الكوم الأولى من قرية الماى تعول ثلاثة أبناء وتعانى من قصور بالشريان بالقلب، والثانى يعانى من ورم غير حميد بالأنسجة الرخوية، والأخيرة فتاة من ناحية الدلاتون مريضة بورم غير حميد بالغدة النخامية .

كما تضمن تلك الحالات المستحقة، مواطنان من ناحية مركز منوف أحدهم من صنصفط مريض بربو شعبى مزمن ولديه ابن يعانى من ضعف بالقدرات الذهنية والمعرفية، ومواطن أعزب يعانى ببتر كامل للساعد الأيسر إثر تعرضه لحادث أليم تسبب فى إصابته بعاهة مستديمة تمنعه عن ممارسة حياته بشكل طبيعى ، ومواطن أخر من مركز الباجور يعانى من مرض شلل اطفال بالطرف السفلى ويعول ابن مريض بمرض الصرع ، ومواطنة من سرس الليان تعول ثلاثة من الأبناء مريضة بورم غير حميد بالمعدة ، فضلا عن (3) مواطنين من مركز قويسنا أحدهم من ناحية كفر ميت سراج تعول (8) أبناء من بينهم أبنه من ذوى الهمم، والثانى من ميت سراج من ذوى الاحتياجات الخاصة ويعانى من نقص بالإدراك والحركة ، والأخير بعرب الرمل يعانى من فشل كلوى مزمن ، ومواطن من ناحية شطانوف بمركز أشمون تعرض لحادث حريق بحظيرة المواشى الخاصة به ونفوق كافة المواشى .

وفى نهاية اللقاء أعرب الأهالى عن سعادتهم البالغة بهذا اللقاء، كما حرصوا على تقديم الشكر لمحافظ المنوفية لما لمسوه من اهتمامه بهم وحرصه على الاستماع إلى مطالبهم ومشاركته فرحتهم بعيد الأضحى المبارك .



محافظ المنوفي



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