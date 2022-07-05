محافظ المنوفية: تجهيز 15 ساحة ملحقة بالمساجد الكبرى لأداء صلاة العيد

المنوفية – فريق المحافظات

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة الأوقاف المصرية فيما يخص استقبال المواطنين لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك والتشديد باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بمراكز ومدن وقرى المحافظة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

وأوضح فضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية بأنه وفقاً لتوجيهات وزارة الأوقاف، فقد تم تجهيز 15 ساحة ملحقة بالمساجد الكبرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة لأداء صلاة عيد الأضحى بها أماكن مخصصة للسيدات والأطفال لأداء شعائر الصلاة ، فضلا عن أداء صلاة العيد بالمساجد الكبرى بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة ، مشيراً إلى أن الهدف من فتح تلك الساحات يأتى فى إطار حرص الدولة على إدخال البهجة والسرور والفرح على جموع المواطنين ولإتاحة متسع لجموع المواطنين لأداء شعائرهم براحة وطمأنينة، مؤكداً أنه سيتم فتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة، مع قيام المديرية بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد واتخاذ اللازم .

وفى سياق متصل، أكد محافظ المنوفية على رفع درجة التأهب القصوى بكافة المستشفيات الحكومية والتأكد من تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض وزيادة أطقم النوبتجية بالأقسام الحرجة وتوافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الادوية الخاصة بالطوارى لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى ، مؤكداً على استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين خلال أيام العيد والتعامل الفورى معها وذلك بما لا يعكر صفو الاحتفالات.

كما شدد محافظ المنوفية على ضرورة رفع درجة الاستعداد بشكل كامل بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات إسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية موزعة بكافة أنحاء المحافظة لتحويل الحالات الحرجة إلى أقرب مستشفى، وأفاد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أنه تم تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية ومتابعة جميع الأدوية الخاصة بالطوارى لتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للمرضى مشيراً إلى أنه تم تخصيص نسبة طوارئ (25%) بواقع (478) سرير من إجمالى الأسرة بالمستشفيات المقدر عددها (1912) سرير للتعامل مع الحالات الطارئة، لافتا إلى تشكيل 2 فريق الانتشار السريع فى أماكن التجمعات عند الضرورة و 2(2) فريق من خارج أطباء النوبتجيات بالمستشفيات لمواجهة أى حادث يطرأ خلال فترة العيد، مضيفاً أنه تم إعداد خطة مكثفة للرقابة الصارمة على الأسواق والمحلات العامة للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة وإرسال التالف منها ظاهرياً للمعامل المتخصصة لبيان مدى صلاحيتها حفاظا على صحة المواطنين، مضيفاً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية وتوفير الطعوم والأمصال لمواجهة حالات التسمم الغذائى .