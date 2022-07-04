محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير محيط مجمع المصالح الحكومية.. صور

المنوفية - فريق المحافظات

تابع اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، آخر مستجدات أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق أحياء شرق وغرب شبين الكوم للوقوف على حجم الأعمال المنفذة وتقديم التيسيرات اللازمة للانتهاء من كافة الأعمال المقررة وفقاً للبرنامج الزمنى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه خلالها نائبه محمد موسى والمستشار الهندسى للمحافظة ورئيس حى شرق شبين الكوم.

بدأت الجولة، بتفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير بمحيط مجمع المصالح الحكومية ، حيث تم الانتهاء من إزالة الأرصفة القديمة وجارى تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك على جانبى الطريق تمهيداً لبدء أعمال الرصف، ووجه المحافظ بتوسعة الشوارع لتحقيق السيولة المرورية مع ضرورة إزاحة أعمدة الإنارة المتواجدة على جانبى الشوارع، كما كلف المحافظ المستشار الهندسى بتزويد كشافات الإنارة لتحسين مستوى الرؤية وإضفاء مظهر جمالى، فيما كلف بالتنسيق مع قطاع الكهرباء بنقل المحولات الكهربائية المتواجدة بالممر ما بين مجمع المصالح الحكومية ومبنى الجوازات لأماكن أخرى بديلة ضمن خطة التطوير لتخفيف الاختناق المرورى وفتح محاور جديدة لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة نظراً لكثرة المترددين لتلقى الخدمات المتنوعة، ووجه المحافظ بتوفير المزيد من صناديق القمامة بالمنطقة لاستيعاب كافة المخلفات حفاظا على المظهر العام .

كما تابع المحافظ آخر مستجدات الأعمال الإنشائية بحديقة شارع مصر بحى غرب والمقامة على مساحة ما يزيد عن ألفين متر، حيث تم الانتهاء من صب الطبقة الخرسانية المطبوعة بالأرضية وجارى أعمال تركيب البلدورات والطبقة الرملية للمساحات الخضراء، ووجه المحافظ بضرورة تعلية سور الحديقة وتركيب حديد كريتال عليه للحفاظ على أعمال التطوير، كما تم تجليد سور الحديقة بحجر الهاشمة والرخام، هذا وتضم الحديقة مقاعد لإستراحة المواطنين وبرجولات ونافورة مياه وأشجار الزينة ومساحات خضراء وسيتم تزويدها بمنطقة ألعاب وأعمدة ديكورية بهدف المساهمة فى إيجاد متنفساً حضارياً وجمالياً للمواطنين، فيما وجه المحافظ المستشار الهندسى بإعداد تصور لدهانات الواجهات المطلة على الحديقة ضمن أعمال التطوير ، وشدد المحافظ على القائمين بتنفيذ الأعمال بتكثيف الجهود للانتهاء من كافة الأعمال وفقاً للمخطط الزمنى تمهيداً لإفتتاحها.

وشملت الجولة استعراض المحافظ الأعمال التحضيرية لرصف طريق الرحمة بحى شرق بطول 300 م ضمن خطة تطوير المناطق الغير مخططة ، وجارى فرد ودك طبقة السن وتركيب البلدورات الجانبية بالطريق ، ووجه المحافظ بتزويد أعمدة الإنارة وكشافات الليد لإضفاء مظهر جمالى ، فيما تفقد المحافظ أعمال التطوير بطريق ميت خاقان ، حيث تم الإنتهاء من أعمال الرصف وصب الجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية وتركيب الأعمدة الديكورية ، وجارى الإنتهاء من أعمال تركيب الفواصل المضيئة بالجزيرة الوسطي، وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير التى تم تنفيذها بالطريق قد ساهمت فى إحداث السيولة المرورية للمركبات وتحقيق نقلة نوعية للخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة أعمال التجهيزات النهائية لرصف شارع دار أيتام السيدة نفيسة والمتفرع من طريق ميت خاقان بطول 170 م ، حيث جارى فرد طبقة السن وتركيب البلدورات تمهيداً لفرد الطبقة الأسفلتية النهائية بالطريق.

وأشارت رئيس حى شرق شبين الكوم، إلى أنه تم التنسيق مع إدارة شئون البيئة بالديوان العام تمهيداً للبدء فى تطبيق منظومة جمع القمامة من المنازل، مؤكدة أن المنظومة ترتكز على الالتزام بالجمع المنزلى والوصول لكل وحدة سكنية يوميا لمنع إلقاء المخلفات بالشوارع وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمستوى الحضارى والجمالى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.



الحديقة