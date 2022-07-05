محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع المخلفات فى بسيون وكفر الزيات

الغربية عادل ضرة

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم، أعمال النظافة ورفع المخلفات فى الوردية الصباحية بمركزى بسيون وكفر الزيات، حيث وجه المحافظ رؤساء المدن بتكثيف أعمال النظافة خلال تلك الفترة خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ووجه محافظ الغربية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار رفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، وإزالة أى شوادر لذبح الأضاحى مع ذبحها فقط داخل المجازر بالمجان خلال فترة عيد الأضحى المبارك، كما وجه المحافظ بتكثيف حملات التطهير والتعقيم لأماكن التجمعات خلال تلك الفترة.