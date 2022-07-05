اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يوليه 2022 04:40 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع المخلفات فى بسيون وكفر الزيات

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 03:12 م
محافظ الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع المخلفات فى بسيون وكفر الزيات جانب من الأعمال
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم، أعمال النظافة ورفع المخلفات فى الوردية الصباحية بمركزى بسيون وكفر الزيات، حيث وجه المحافظ رؤساء المدن بتكثيف أعمال النظافة خلال تلك الفترة خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

 

ووجه محافظ الغربية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار رفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، وإزالة أى شوادر لذبح الأضاحى مع ذبحها فقط داخل المجازر بالمجان خلال فترة عيد الأضحى المبارك، كما وجه المحافظ بتكثيف حملات التطهير والتعقيم لأماكن التجمعات خلال تلك الفترة.

 


محافظ الغربية

حملات نظافة بالغربية

بسيون

كفر الزيات

عيد الأضحى المبارك

الدكتور طارق رحمى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة