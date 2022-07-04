حملات نظافة وتحرير 13 محضرا بمركز المحلة فى الغربية.. صور

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، على تنفيذ العديد من حملات النظافة بقرى مركز المحلة تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية حيث تم عمل حملة نظافة بنطاق وحدة محلة أبوعلي أمام التأمينات ومركز الشرطة وشارع الجلاء والمجمع الحكومي وشارع المصرف وداخل منشية مبارك .

كما تم العمل على رفع الإشغالات الموجودة حول المدارس ومتابعة النظافة اليومية وتوفير سبل الراحة لأداء الطلبة لامتحانات الثانوية العامة.

كما قامت الوحدة المحلية بالعامرية بعمل حملة نظافة بطريق العامرية / السجاعية بداية من عزبة راتب وصولا لقرية السجاعية ومنطقة السوق وأمام محطة الشرب بالقرية و كذلك تم عمل حملة نظافة علي طرق ومداخل قرية البنوان، إلى جانب حملة نظافة ورفع القمامة من مداخل قرية الهياتم مرورا بمداخل قرية صفط تراب ومنطقة النوايرة والمصالح الحكومية بالقرية.

واستكملت الأعمال برفع مخلفات القمامة من مداخل ومخارج قرية بلقينا و تواصلت أعمال النظافة امام الوحدة المحلية ببشبيش وشارع البحر ومنطقة ابو بسيوني وامام مستشفى بشبيش ،بالإضافة على عمل حملات نظافة بطريق المحلة / دمرو وطرق ومداخل قرية ميت الليث هاشم ومحلة حسن ورفع مخلفات قمامة بنطاق وحدة المعتمدية وطرق ومداخل قرى شبرابابل و نمرة البصل والشهيدى.

كما أضاف أنه تم تحرير 13 محضر منهم 4 محاضر نظافة بمحلة حسن والشهيدى وبلقينا و 6 محاضر اشغال طريق بمحلة حسن وسامول والشهيدى و 2 محضر بيئة بمحلة أبو على وميت الليث هاشم و تحرير 1 محضر عدم ارتداء كمامة ببلقينا و ذلك فى إطار عمل لجان الاجراءات الاحترازية.



حملات نظافة