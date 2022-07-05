كل ما تريد معرفته عن التسمم الغذائى وطرق العلاج

كتب - حسام الشقويرى

من المعروف أن أكثر من 250 نوعًا من البكتيريا والفيروسات والطفيليات تسبب التسمم الغذائي، ويمكن أن توجد في الأطعمة في أي مرحلة، سواء الشحن او الطبخ أو حتى التخزين، ومن المرجح أن تحتوي بعض الأطعمة على جراثيم ضارة، وتشمل البيض النيئ والحليب والعصير غير المبستر والأجبان الطرية واللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيدًا أو المأكولات البحرية، والمنتجات الطازجة خطر آخر، وكذلك الأطعمة المصنوعة بكميات كبيرة ، ويمكن أن تؤثر البيضة الفاسدة على مجموعة العجة الكاملة في البوفيه، وقد تسبب مشكلة لنفسك بعدم غسل لوح التقطيع أو يديك أثناء تحضير أطعمة مختلفة، وفقا لما نشره موقع WebMD

وتكون فرص الإصابة بالتسمم الغذائي أعلى في الصيف، حيث يمكن أن يبدأ الطعام بالفساد في غضون ساعة، سواء في نزهة أو أثناء رحلة تخييم، ومن المرجح أن تأكل اللحوم المشوية غير المطبوخة جيدًا أو تتعامل مع اللحوم النيئة دون الوصول إلى الماء والصابون، و يمكن أن تنمو البكتيريا بسرعة داخل المبردات ، ولذلك يجب عليك إذا كنت تتنزه في يوم حار ان تضع بقايا الطعام مع الثلج الطازج.

والأعراض الرئيسية للتسمم تشمل تقلصات المعدة والقيء والإسهال ، و يمكن أن تستمر الاعراض لبضع ساعات أو يوم أو يومين بعد تناول الطعام الذي تسبب في المشكلة ، وعادة ما تمر الأعراض في غضون أيام قليلة أو حتى في غضون ساعات قليلة، ولكن إذا لم يختف الانزعاج الذي تشعر به ، فقد تحتاج إلى الفحص ومعرفة ما الذي أصابك بالمرض بالضبط ،و يجب عليك أيضًا زيارة الطبيب إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة إلى جانب الأعراض الأخرى ، أو ظهور دم في البراز ، أو الشعور بالجفاف أو عدم القدرة على الاحتفاظ بأي طعام أو سائل في الداخل.

وفي كثير من الأحيان ، سيشخص الطبيب المعالج التسمم الغذائي بناءً على الأعراض التي تشعر بها، في حين أن الأعراض الرئيسية هي الغثيان والإسهال والقيء وتشنجات المعدة ، فقد تعاني أيضًا من الحمى والصداع وآلام العضلات والمفاصل أو ظهور دم في البراز، و قد تكون مصابًا أيضًا بالجفاف ، لذلك تشعر بجفاف فمك وحلقك ولا تتبول كثيرًا كما تفعل عادة، و يمكن للجفاف أن يصيبك بالدوار عند الوقوف، و نادرًا ما يسبب التسمم الغذائي رؤية ضبابية أو مزدوجة أو وخزًا أو ضعفًا.