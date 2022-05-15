كيفية الوقاية من التسمم الغذائي بطرق بسيطة في المنزل

كتبت نهير عبد النبى

يحدث التسمم الغذائي نتيجة تناول طعام أو شراب ملوث ويسبب ذلك مشاكل ومضاعفات خطيرة على الجسم، ويمكن أن تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة، اعتمادًا على السبب ، ولكنها عادة ما تشمل" الغثيان، التقيؤ، إسهال، تقلصات المعدة، ضعف، فقدان الشهية، حمى، آلام العضلات، قشعريرة".

وفي الحالات الشديدة ، يمكن أن يؤدي التسمم الغذائي إلى دخول المستشفى أو حتى الموت إذا كنت حاملاً ، يجب أن تنتبه جيدًا لتجنب التسمم الغذائي، واعتمادًا على السبب ، يمكن أن يستمر التسمم الغذائي من بضع ساعات إلى عدة أيام

وحسب ما ذكره موقع eufic هناك بعض النصائح للوقاية من التمم الغذائي وهى:

1: حافظ على نظافتك



تحتوي أيدينا وأدوات المطبخ ومناشف الصحون على كائنات دقيقة، في حين أن الكائنات فمن المستحسن أن :

1:اغسل يديك جيدًا دائمًا بالماء الدافئ والصابون قبل تناول الطعام وكرر ذلك كثيرًا أثناء تحضير الطعام.

2:قم بتغطية أي جروح بضمادات مقاومة للماء ولا تعد الطعام للآخرين إذا كنت مريضًا أو مصابًا بعدوى جلدية

3:قم بإعداد الطعام وقطعه على سطح نظيف وتنظيف جميع الأواني والأسطح جيدًا بعد الاستخدام بالماء الساخن والمنظفات أو في غسالة الأطباق.

4:اغسل مناشف الصحون ومناشف الشاي ومناشف اليد والمآزر بشكل متكرر في درجات حرارة عالية.

2: افصل بين المكونات النيئة والمطبوخة



يمكن أن تحتوي الأطعمة النيئة على ميكروبات غير مرئية مسببة للأمراض، و يمكن نقلها إلى الأطعمة الجاهزة للأكل عن طريق التلوث المتبادل إما بشكل مباشر (على سبيل المثال إذا لامست اللحوم النيئة الأطعمة المطبوخة) أو بشكل غير مباشر (على سبيل المثال عن طريق تقطيع خضروات السلطة بسكين كان يستخدم سابقًا لتقطيع اللحوم النيئة ).

ولا تغسل الدجاج النيء أبدًا لأن الماء المتناثر يمكن أن ينشر البكتيريا في جميع أنحاء المطبخ.

3: طهي الطعام جيدًا



طهي الطعام بشكل صحيح لقتل الكائنات الحية الدقيقة التي تنمو في اللحوم والمحار غير المطبوخة أو غير المطبوخة جيدًا ، أو منتجات الألبان غير المبستر، طبخ / تسخين الأطعمة لدرجة حرارة لا تقل عن 72 درجة مئوية لمدة دقيقتين سيقتل معظم الميكروبات المسببة للأمراض.

تحقق من درجات الحرارة باستخدام مقياس حرارة للطهي ، يتم إدخاله في وسط الطعام ، أو الجزء السميك من اللحم بعيدًا عن العظام.

4: احتفظ بالطعام في درجة حرارة آمنة

يمكن أن تتكاثر الكائنات الحية الدقيقة بسرعة ، تأكد من إبطاء العملية عن طريق التخزين في درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو التسخين فوق 60 درجة مئوية.

-احتفظ بالثلاجة في درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية وافحصها بانتظام باستخدام ميزان حرارة الثلاجة.

-تبرد وتوضع الأطعمة المطبوخة وبقايا الطعام في الثلاجة خلال ساعتين.

-قدمي الطعام ساخناً فوق 60 درجة مئوية.

-قم بإذابة الطعام المجمد تمامًا قبل الطهي ، ويفضل في وعاء في الثلاجة طوال الليل.

-احفظ بقايا الطعام في الثلاجة لمدة أقصاها 2 إلى 3 أيام.

5:استخدام المياه الصالحة للشرب والمواد الخام



تجنب التلوث من الكائنات الحية الدقيقة والمواد الكيميائية الخطرة. حدد الماء والمواد الخام الخاصة بك بعناية، واختر الأطعمة الطازجة ، وتجنب الأطعمة المتعفنة.