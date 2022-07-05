زى النهاردة.. الجنايات تقضى بالسجن لـ14 متهما فى قضية اللجان النوعية

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة، من 4 سنوات يوم 5 يوليو 2018، سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى كلمة النهاية فى محاكمة عبد الله شحاتة مستشار الرئيس المعزول وآخرين بقضية اللجان النوعية، بعد حكم المؤبد لشحاتة و13 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة لـ 5 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم. وكان تشكيل الدائرة وقت صدور الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر عمر عاشور.

المتهمون الصادر بحقهم حكم بالمؤبد هم: "محمود محمد ربيع، أسعد شحاتة، عبد الله شحاتة، محمود إمام، محمود عز الدين، محمد عبد الله، عبد الله سامى، أحمد محمد، أحمد محمد يوسف، شعبان رشاد، أسامة محمد، أسامة محمد كمال، محمد طلعت".

والمتهمون الصادر بحقهم حكم بالسجن المشدد 15 سنة هم "إسماعيل أحمد السيد، محمود صلاح، جيهان محمود صلاح، أحمد على، محمود السيد"، والسحن 10 سنوات مشدد للمتهم هانى عبد العاطى.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.