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روسيا: بلاغات كاذبة بإخلاء القرى الحدودية مع أوكرانيا فى بيلجورود

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 12:19 ص
روسيا: بلاغات كاذبة بإخلاء القرى الحدودية مع أوكرانيا فى بيلجورود اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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حذرت وزارة الطوارئ الروسية من أن مجهولين يدعون أنهم موظفوها، اتصلوا بسكان بعض مناطق مقاطعة بيلجورود الحدودية مع أوكرانيا وأبلغوهم بضرورة إجلائهم، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقالت وزارة الطوارئ الروسية: بدأ سكان المنطقة مرة أخرى تلقى مكالمات من أرقام هواتف مجهولة مسجلة خارج روسيا الاتحادية، ويقدم المتصلون أنفسهم كموظفين فى وزارة الطوارئ وأنه فى الأيام المقبلة سيتم إخلاء سكان المناطق الحدودية فى مقاطعتنا، حيث ستتعرض المنطقة لغارة جوية.

 

وأوضحت وزارة الطوارئ الروسية أن هذه المعلومات كاذبة، وحذرت من ضرورة الوثوق فقط بالمعلومات المنشورة على الموارد الرسمية.


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