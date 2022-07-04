وقال لافروف -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الاثنين، إنه "وفقا لتقدير وزارة الخارجية، فإن السفارة غير قادرة على مواصلة العمل بشكل طبيعي في الوقت الحالي، بطبيعة الحال، سنرد بالمثل على زملائنا البلغاريين".

وعزا لافروف قرار طرد الدبلوماسيين الروس إلى ضغط واشنطن على صوفيا، مضيفا أن واشنطن تهدف إلى محو الذاكرة التاريخية عند البلغار، وتدمير أسس العلاقات مع روسيا التي تم ترسيخها في النضال المشترك من أجل الاستقلال، وفي العديد من المواقف الأخرى، بما في ذلك التاريخ الحديث.

وكانت السلطات البلغارية، أعلنت يوم الثلاثاء الماضى طرد 70 دبلوماسيا وفنيا روسيا من البعثات الدبلوماسية.. وفي المقابل، طالبت السفارة الروسية بإلغاء هذا القرار غير القانوني وغير المبرر، محذرة من احتمال إغلاق البعثات الدبلوماسية البلغارية في روسيا.