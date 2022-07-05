رئيس جامعة دمياط يكرم الطالبة يمنى عياد الفائزة ببرونزية البحر المتوسط.. صور

دمياط - معتز الشربينى

استقبل الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط اليوم بمكتبه الطالبة يمنى عياد الحاصلة على الميدالية البرونزية فى رياضة الملاكمة النسائية وزن 54 كيلو بعد عودتها إلى أرض الوطن ضمن الفوج الأول العائد للوطن من بطولة البحر المتوسط.

وفى بداية اللقاء، نقل رئيس الجامعة تهنئة وشكر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للبطلة بمناسبة فوزها بالميدالية البرونزية مثمنًا جهودها لرفع إسم وطننا الحبيب مصر فى المحافل الدولية لتلتحق بذلك بسلسة طالبات الجامعات اللاتى تبذلن الغالى والنفيس لتمثيل مصر فى مختلف المسابقات.

وقد منحها رئيس الجامعة درع الجامعة تقديرًا لإنجازها و تشجيعًا لها على مواصلة التميز الرياضي، و عبر لها عن سعادته لنجاحها فى اختبارات الفرقة الأولى التى انعقدت قبل بدء البطولة بوقت قصير و لحصولها على تقدير عام جيد جدًا مثبتة تفوقها الأكاديمى و الرياضى فى وقت واحد، و قدم الشكر للدكتور محمود المتبولى عميد كلية التربية الرياضية التى تدرس بها الطالبة و أبلغه نقل الشكر أيضا لأساتذة الكلية لحسن رعايتهم للطالبة و مساعدتها فى التوفيق بين محاضراتها و دروسها العملية من جانب و تدريباتها و معسكراتها من جانب آخر.

كما قدم رئيس الجامعة الشكر للكابتن وائل فهر مدرب البطلة يمنى عياد ولمدربى المنتخب الوطنى لحسن إعدادهم البدنى والتكتيكى والنفسى للبطلة حتى بدأت تحصد الجوائز تلو الأخرى، كما أهدى رئيس الجامعة نسخة من المصحف الشرف للكابتن وائل فهر والذى بدوره أهداه لوالدة الطالبة تقديرًا منه لدور والدتها فى تشجيع البطلة على الاستمرار فى مزاولة اللعبة حتى أصبحت أول بطلة مصرية فى اللعبة.

وقد وجه رئيس الجامعة عميد الكلية للاستمرار فى رعاية الطالبة حتى تتمكن من الحفاظ على تميزها الأكاديمى والرياضي، كما وجه الدكتور جمال الشامى مدير مركز رعاية الموهوبين بالجامعة بالتواصل الدائم مع الطالبة لتذليل أية عقبات وتقديم الدعم والاستشارات لها من خلال مركز رعاية الموهوبين.

وأصدر رئيس الجامعة التعليمات لإنشاء حلبة ملاكمة فى القرية الأوليمبية الجارى تجهيزها داخل حرم الجامعة لكى تتمكن الطالبة من التدريب بمكان قريب من المدرجات وقاعات الدرس توفيرًا للوقت والجهد، معلنًا استعداد الجامعة لاستقبال مدربيها بداخل الجامعة كى تواصل تميزها الأكاديمى والرياضي، وأفاد بأن أحد أهداف الجامعة الآن هو التعاون مع وزارة الشباب والرياضة لمساعدة البطلة بكل السبل للحصول على ميدالية أوليمبية دون أى تأثير سلبى على تحصيلها الأكاديمي، فى ضوء قانون تنظيم الجامعات.

كما أعلن رئيس الجامعة عن إطلاق إسم البطلة على حلبة الملاكمة لتسمى "حلبة يمنى" تكريمًا لها بإعتبارها أول مصرية تحصل على ميدالية فى الملاكمة النسائية فى تاريخ اللعبة واعتزازًا من الجامعة بكون البطلة تنتمى لجامعة دمياط، كما دعا رئيس الجامعة الكابتن وائل فهر مدرب البطلة لتدريبها على الحلبة بداخل حرم الجامعة تسهيلًا لها للموائمة بين التدريب والدراسة، وأبدى استعداد الجامعة لشراء أية أجهزة تسهم فى إعدادها البدنى على أن تستخدمها باقى الطالبات اللاتى ترغبن فى ممارسة اللعبة ليكون للبطلة دورًا فى نشر اللعبة داخل محافظة دمياط وبين طالبات الجامعة.

كما حضر اللقاء كل من والد ووالدة البطلة يمنى عياد، وكذلك ياسر أبو هندية رئيس مجلس إدارة نادى رأس البر ونقيب المحامين بدمياط والأستاذ عبد السلام الروضى رئيس منطقة دمياط للملاكمة.



اللقاء



تكريم يمنى