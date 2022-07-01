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التعليم العالى تهنئ الطالبة يمنى عياد لفوزها ببرونزية فى بطولة البحر الأبيض

الجمعة، 01 يوليه 2022 04:23 م
التعليم العالى تهنئ الطالبة يمنى عياد لفوزها ببرونزية فى بطولة البحر الأبيض يمنى عياد
كتب محمد صبحى

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قدم الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط تقريرًا، حول الإنجاز الرياضى الذى حققته الطالبة يمنى عياد بجامعة دمياط، والتى حصدت الميدالية البرونزية فى رياضة الملاكمة النسائية وزن 54 كيلو ببطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة بمدينة وهران الجزائرية، وبذلك ساهمت فى رفع رصيد بعثة مصر فى البطولة لعدد 23 ميدالية بينها؛ 5 ذهبية، و 5 فضية، و 13 برونزية.
 
وتقدم وزارة التعليم العالى التهنئة للطالبة ولجامعة دمياط؛ لتحقيق هذا الإنجاز الرياضى المُتميز، وتؤكد على تطبيق خطة الدولة؛ لتوفير بيئة داعمة لرعاية الموهوبين والمُبتكرين، وصقل قدراتهم وتقديم الدعم والرعاية لهم، وتوجيه الطلاب الموهوبين للتعامل مع مستجدات العصر بفعالية وتعزيز الانتماء الوطنى لديهم، وذلك فى إطار المشروع القومى لاكتشاف ورعاية النابغين فى جميع التخصصات، واحتضان مواهبهم وتبنى أفكارهم وتنميتها وتعظيم الاستفادة من طاقاتهم فى خدمة المجتمع وحل المشكلات التى تواجهه وتنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
 
ومن جانبه قدم د. السيد دعدور التهنئة للطالبة، مشيرًا إلى دعم الجامعة لها لرفع اسم مصر عاليًا فى هذا المحفل الرياضى الكبير.
 
و أكد د. دعدور على توفير الرعاية والدعم للطلاب من أصحاب المواهب والمُتميزين فى المجالات الرياضية والثقافية والفنية، تنفيذًا لتوجيهات السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتبنى المُبدعين، والمُبتكرين، والمُتميزين فى كل المجالات، وتوفير الرعاية اللازمة وتطبيق الآليات التى تساعدهم لاستكمال مسيرتهم فى التفوق والنجاح، وخاصًة فى تمثيل مصر فى المحافل الدولية.
 
جدير بالذكر، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماعه بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات فى جامعة كفر الشيخ بتاريخ 14 ديسمبر 2021، وتوجيه سيادته بتعزيز آليات اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين والنوابغ بالجامعات المصرية، لبناء جيل من الشباب القادر على الاسهام فى بناء التنمية المُستدامة للدولة ورؤية مصر 2030، صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على إنشاء مراكز اكتشاف ورعاية الموهوبين والنوابغ والمبدعين فى الجامعات، بالتعاون والتنسيق مع صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ.

التعليم العالى

الجامعات

بطولة البحر الأبيض المتوسط

اخبار مصر

يمنى عياد



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