رئيسة وزراء السويد تتعهد بفرض مزيد من العقوبات على روسيا

كييف (أ ش أ)

تعهدت رئيسة وزراء السويد ماجدالينا أندرسن اليوم الثلاثاء، بزيادة الدعم الأوروبى لأوكرانيا وفرض عقوبات إضافية على موسكو.

وقالت أندرسن -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارتها إلى كييف ،حسبما أفادت قناة " فرانس 24 "- "لا ينبغي أن نسمح لروسيا بأن تجني مكاسب من انتهاكها القانون الدولي ومبادئ أساسية أخرى"، موضحا أن أفضل طريقة لكسب هذه الحرب هي زيادة الدعم لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا من خلال مزيد من العقوبات".

في سياق متصل، قال رئيس مقاطعة كورسك الروسية رومان ستاروفويت إن القصف الأوكراني تجدد على نقاط حدودية في منطقة جلوشكوفسكي التابعة للمقاطعة.

وأضاف ستاروفويت -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن المدفعية الأوكرانية استهدفت اليوم قريتي "ماركوفو" و"تيوتكينو" في كورسك، مضيفا أن القصف لا يزال مستمرًا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الأول الأحد، أن القوات الأوكرانية قصفت بشكل متعمد أراضي مقاطعتي كورسك وبلجورود بصواريخ "توتشكا -أو" وباستخدام الطائرات المسيرة من طراز "ريس"، مشيرة إلى أن القصف استهدف الأحياء السكنية التي لا توجد فيها أي منشآت عسكرية.