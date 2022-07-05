حصاد الوزارات.. صلاة العيد بالساحات والمساجد الكبرى وأماكن خاصة للسيدات والأطفال

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة: تكثيف حملات التفتيش على المنشآت الغذائية والمجازر
الصحة: توافر مخزون استراتيجي من الأمصال والطعوم الوقائية والعلاجية
الأوقاف: صلاة العيد بالساحات والمساجد الكبرى وأماكن خاصة للسيدات والأطفال
الصحة: حملات تطعيم بلقاح كورونا للمصطافين بالأماكن السياحية
الصحة: البعثة الطبية للحج وفرت 11 عيادة بمكة و3 بالمدينة لخدمة الحجاج
القوى العاملة: إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص بأجر كامل من السبت حتى الخميس
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