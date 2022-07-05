اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 06:17 م
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حصاد الوزارات.. صلاة العيد بالساحات والمساجد الكبرى وأماكن خاصة للسيدات والأطفال

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. صلاة العيد بالساحات والمساجد الكبرى وأماكن خاصة للسيدات والأطفال صلاة العيد -أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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 شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة: تكثيف حملات التفتيش على المنشآت الغذائية والمجازر

الصحة: توافر مخزون استراتيجي من الأمصال والطعوم الوقائية والعلاجية
 
الأوقاف: صلاة العيد بالساحات والمساجد الكبرى وأماكن خاصة للسيدات والأطفال
 
الصحة: حملات تطعيم بلقاح كورونا للمصطافين بالأماكن السياحية
 

 


حصاد الوزارات

الصحه

الزراعه

حملات التفتيش

صلاه العيد



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