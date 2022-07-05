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الصحة: حملات تطعيم بلقاح كورونا للمصطافين بالأماكن السياحية

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 03:02 م
الصحة: حملات تطعيم بلقاح كورونا للمصطافين بالأماكن السياحية لقاح كورونا - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم التشديد على استمرار حملة «طرق الأبواب» لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بمحافظات الجمهورية .

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريح لـ"اليوم السابع"، الاستمرار في رفع درجات الوعي بين المواطنين والتشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرًا إلى تنظيم حملات تطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا للمصطافين بالأماكن السياحية، واستمرار تطعيم المواطنين ممن مرّ على جرعتهم السابقة 6 أشهر.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.


الصحة

كورونا

لقاح كورونا

المصطافين



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