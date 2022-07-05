التنمية المحلية ترفع مخلفات ترعة بقنا استجابة لشكاوى "صوتك مسموع"

كتب على عبد الرحمن

استجابت مبادرة "صوتك مسموع" التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية لحل مشكلات المواطنين والتفاعل معهم ، للشكوى التى أرسلها الأهالي من انتشار المخلفات الخاصة بترعة قرية كوم شافع بمحافظة قنا مما يتسبب فى انتشار الروائح الكريهة .

وقالت وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنه تنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للقائمين على مبادرة " صوتك مسموع " والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالاستجابة الفورية والعاجلة لشكاوى المواطنين، والعمل على إيجاد حلول سريعة، وإزالة أسباب الشكاوى، وذلك ضمن جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

تواصلت مبادرة "صوتك مسموع" على الفور مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، وتم نزول حملة من مجلس المدينة بالتنسيق مع إدارة الرى وتم رفع مخلفات حفر ترعة بقرية كوم شافع، وتم إزالة أسباب الشكوى.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية وسائل الاتصال بمبادرة "صوتك مسموع" لتلقى الشكاوى ومتابعة حلها:

1. عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783)

2. رقم الخط الساخن (15330

3. الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك www.facebook.com/sotakmasmwo

4. البريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg