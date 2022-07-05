حادث شيكاغو ليس الوحيد.. نيويورك تايمز ترصد حوادث إطلاق النار بعطلة عيد الاستقلال

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن إطلاق النار فى عرض عيد الاستقلال الأمريكي الذى وقع أمس، الإثنين، بالقرب من مدينة شيكاغو كان الحادث الأكبر والأبرز فى هذه العطلة، لكنه لم يكن بالتأكيد الوحيد.

وكان واحدا من حادثى إطلاق نار وقعا فى منطقة شيكاغو وحدها، فقبل أقل من 12 ساعة، أصيب خمسة أشخاص فى إطلاق نار فى الجانب الجنوبى من شيكاغو.

وكان حادث إطلاق النار فى هايلاند بارك الأبرز من حيث عدد الضحايا، حيث أصيب فيه ما لم يقل عن 30 شخص، وفى موقعه حيث وقع فى ضاحية ثرية لم تعهد مثل هذا العنف. إلا أنه كان جزءا من نمط محدد، وهو التفشى الوحشى لعنف السلاح فى البلد الذى يتجاوز فيه عدد الأسلحة عدد السكان.

وبحلول صباح الإثنين، تعرض ما لم يقل 57 شخصا لإطلاق نار فى شيكاغو فى عطلة عيد الاستقلال، وقتل ثمانية منهم، وفقا لقناة NBC فى شيكاغو. وهذا لا يشمل حصيلة ضحايا هايلاندبارك خارج المدينة.

وقبل 10 ساعات من فتح مسلح النار على عرض عيد الاستقلال فى باركلاند، التي يصل متوسط دخل الأسر فيها إلى ما يقرب من 150 ألف دولار سنويا، و89% من سكانها من البيض وعدد كبير منهم من اليهود، أصيب خمسة اشخاص فى منتصف ليل الاثنين فى باركواى جاردنز، وهو مجمع سكنى فى ضاحية أخرى متوسط الدخل السنوي فيها اقل من 30 ألف و90% من سكانها من السود.

وفى مختلف انحاء البلاد، رصد موقع أرشيف عنف الأسلحة وقوع 309 حادث هذا العام. ويتعقب الموقع حوادث إطلاق النار فى الولايات المتحدة، ويحددها بالحوادث التي تسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل أو إصابتهم.