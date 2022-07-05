تحرير 11 محضرا بعد ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك فى حملات بالمنيا.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن رفع درجة الاستعدادات القصوى لكافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمختلف القطاعات الخدمية والمرافق العامة، تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، لتوفير كافة الخدمات للمواطنين، وبخاصة قطاع الطب البيطري، موجهاً بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة وأماكن عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجارى.

كما ناشد المحافظ، المواطنين بضرورة الالتزام بالمعايير البيئية والصحية، بعدم ذبح الأضاحى بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية ومعاونة الأجهزة التنفيذية، حيث تم تخصيص 38 مجزر حكومى بجميع المراكز، لاستقبال اضاحى المواطنين ويتم ذبحها وتقديم الخدمات بالمجان طوال فترة عيد الأضحى المبارك.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، قال الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، إنه تم تنفيذ عدد من الحملات التفتيشية والرقابية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة وأماكن عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية، بالتزامن مع استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

من جانبها، أوضحت الدكتورة زينب مجدي، مدير إدارة المجازر بالمديرية، أن الحملات أسفرت عن تحرير 11 محضر متنوع، بإجمالى 341 كجم لحوم غير صالحة، منها، 236 كجم لحوم (مبردة، ودواجن، ومفرومة) غير صالحة للاستخدام الآدمي، و105 كجم لحوم (بلدية، ولحوم رأس وضانى وماعز وبتلو) لذبحها خارج المجازر ودواجن بدون بيانات)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



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