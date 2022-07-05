تحرير 113 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملات بأسواق دمياط والمنيا

شنت مديريات التموين فى دمياط والمنيا حملات مكثفة على الأسواق قبل أيام عيد الأضحى نتج عنها تحرير 113 محضرا تموينيا متنوعا بأسواق.
وشنت مديرية التموين بدمياط بإشراف المحاسب على الغزاوى وكيل وزارة التموين حملة مكثفة على جميع المنشآت الحيوية بالاسواق وتنشيط الحملات المشتركة مع المراقبة الصحية وأطباء الطب البيطري .
أسفرت حملة الرقابة التموينية المشتركه مع مفتشى المراقبة الصحية بمديرية الصحة بنطاق كلا من : مدينة دمياط وكفر البطيخ عن ضبط عدد 3 محضر غش تجارى للعرض للبيع لحوم منتهية الصلاحية وبها تغير فى الخواص الطبيعية وتم التحفظ على( 16كيلو جرام لحم ضأن مستورد فى حالة انصهار خارج الكراتين بأحد المحلات ، 25كيس ستربس دواجن منتهى الصلاحيه بأحد المطاعم ، 5كيلو كبده منصهره بها تغير خواص، 7كيلو عجينة حواوشي لاتصلح للاستهلاك الأدمى بها تغير خواص تدل على فسادها ).وتم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة للتصرف، وتم سحب عدد 7عينات مصنعات لحوم لإرسالها لمعمل التحليل للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى، وفى حملة فرعية أخرى بنطاق مركز الزرقا ومدينة السرو قامت الحملة بضبط 5مخبز بلدى مخالف لإنتاج خبز ناقص الوزن يستحق عنه فروق اسعار لهيئة السلع التموينية، 2مخبز طباقى بدون ترخيص وغير معلن عن سعر ووزن الرغيف المنتج، 2مندوب غاز بدون تصريح وغير معلن عن سعر استبدال اسطوانه الغاز، محضر استعمال اسطوانه الغاز المنزلية فى أغراض تجاريه و3 محضر استعمال ورق المطبوعات وأكياس سوداء فى تعبئة مواد غذائية بما يمثل خطوره على صحة المواطنين ومحضر محل جزاره لعرض لحوم مكشوفة بدون تغطية شاش، 43 محضر لمحلات عامه وجزاره لعدم الإعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل، 22محضر عدم حمل شهادة صحيه فى المنشآت الغذائية تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية إجمالى 82 محضر وسحب 7عينات.
جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع استمرار تنفيذ الحملات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
كما أعلن المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط أنه تم تحرير 15محضر ضد المزارعين الممتنعين عن التوريد حسب المعدل المقرر 12اردب /فدان بفروق اسعار 1770جنيه عن كل اردب.
قال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الحملة أسفرت عن تحرير 16 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت ما بين ( نقص وزن ـــ عدم الإعلان ــــ نظافة ــــ عدم الالتزام بالمواصفات )، مؤكدا ً على مواصلة هذه الحملات التفتيشية لضبط الأسواق ومراقبة الحالة التموينية والالتزام بالأسعار ومعاقبة المخالفين .
وأشار على الغزاوى فى تصريح ل" اليوم السابع " الى إن إجمالى ماتم توريدة من القمح حتى الآن بلغ 54171,298 طن بزيادة قدرها 1372,851طن عن الحد المستهدف.
وأكد الغزاوى إلى استمرار أعمال التوريد حتى نهاية شهر أغسطس القادم.
تحرير 16 مخالفة تموينية بمركز ديرمواس بالمنيا
حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس 16 مخالفة تموينية، وذلك خلال حملة تموينية بالتعاون مع الجهات المعنية ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على الأسواق و المخابز البلدية و المحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية للوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
قال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الحملة أسفرت عن تحرير 16 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت ما بين ( نقص وزن ـــ عدم الإعلان ــــ نظافة ــــ عدم الالتزام بالمواصفات )، مؤكدا ً على مواصلة هذه الحملات التفتيشية لضبط الأسواق ومراقبة الحالة التموينية والالتزام بالأسعار ومعاقبة المخالفين .
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