تحرير 113 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملات بأسواق دمياط والمنيا

وأشار على الغزاوى فى تصريح ل" اليوم السابع " الى إن إجمالى ماتم توريدة من القمح حتى الآن بلغ 54171,298 طن بزيادة قدرها 1372,851طن عن الحد المستهدف.

وأكد الغزاوى إلى استمرار أعمال التوريد حتى نهاية شهر أغسطس القادم.

تحرير 16 مخالفة تموينية بمركز ديرمواس بالمنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس 16 مخالفة تموينية، وذلك خلال حملة تموينية بالتعاون مع الجهات المعنية ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على الأسواق و المخابز البلدية و المحلات التجارية والمطاعم ومحطات المواد البترولية للوقوف على مدى التزامهم بالقوانين والقرارات التموينية والحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.



قال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الحملة أسفرت عن تحرير 16 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت ما بين ( نقص وزن ـــ عدم الإعلان ــــ نظافة ــــ عدم الالتزام بالمواصفات )، مؤكدا ً على مواصلة هذه الحملات التفتيشية لضبط الأسواق ومراقبة الحالة التموينية والالتزام بالأسعار ومعاقبة المخالفين .