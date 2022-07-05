الصين تعلن عن أول تفشٍ مجتمعي لمتغير أوميكرون BA5

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أعلنت الصين عن أول تفشٍ مجتمعي لمتغير أوميكرون BA5، والتي أصبحت بالفعل السلالة السائدة في الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل.



وأعلنت الحكومة المركزية في الصين - وفق ما نقلته صحيفة "ساوث مورنينج تشينا بوست"، اليوم الثلاثاء أن محافظة شنشي سجلت سبع حالات لديهم أعراض، وحالتين بدون أعراض.

وفي الأشهر القليلة الماضية، كانت العديد من المدن، بما في ذلك بكين وشنغهاي، تكافح تفشي المرض الناجم عن المتغيرات الفرعية السابقة أوميكرون BA 2 وBA 2.2.



وقال تشانغ يي أخصائي الأمراض المعدية من مركز شنشي لمكافحة الأمراض والوقاية منها "إن متغير أوميكرون BA5 هو أكثر قابلية للانتقال وينتشر بسرعة أكبر من الفئة الفرعية BA 2.2 السابقة، ولديه قدرة أقوى على الهروب من اللقاحات".



وطلبت سلطات المحافظة من سكانها البقاء في منازلهم وعدم مغادرة منطقتهم، وتقديم نتيجة اختبار "سلبية" تم إجراؤها في آخر 48 ساعة قبل السماح لهم بمغادرة المدينة.