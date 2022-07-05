الصحة: رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بكافة أنحاء الجمهورية بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم تكثيف تواجد الفرق الطبية العاملة بالمستشفيات من الأطباء وأطقم التمريض على مدار الـ 24 ساعة في أقسام (الطوارئ، الرعاية المركزة، الحروق)، مشيرًا إلى انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بديوان عام الوزارة، على كل رأس الساعة، لمتابعة سير العمل بخطة التأمين الطبي لاحتفالات العيد ومتابعة المستجدات وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ خطة التأمين الطبية.

ويذكر أن خطة تأمين احتفالات عيد الأضحى تتضمن الدفع بـ 2119 سيارة إسعاف مجهزة على الطرق والمحاور السريعة والميادين بكافة المحافظات، والأماكن التي تشهد تجمعات المواطنين، علاوة على الدفع بـ 11 لانش إسعاف نهري، مع الحرص على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بأماكن الزحام والتجمعات أثناء أداء صلاة العيد.