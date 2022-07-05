الدفاع المدنى بأسيوط يسيطر على 3 حرائق أسفرت عن إصابة 10 أشخاص باختناق

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بأسيوط، مساء الاثنين، من السيطرة على 3 حرائق فى منزل، أمام الضرائب العامة بمركز أبوتيج ووحدتين سكنيتين بأحد الأبراج السكنية فى شارع يسرى راغب التابع إلى حى غرب محافظة أسيوط والذى أسفر عن اختناق حوالى 10 أشخاص وجرى تقديم الإسعافات الطبية اللازمة وتحررت محاضر بها وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء دكتور عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، من مأمور مركز أبوتيج، يفيد بورود بلاغ من الأهالى باندلاع حريق هائل بأحد المنازل أمام مبنى الضرائب العامة بمركز أبوتيج فى محافظة أسيوط، وفشل الأهالى فى السيطرة على الحريق، وعلى الفور انتقلت لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة، وضباط المباحث بقسم شرطة أبوتيج، وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والإطفاء.

وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق هائل فى منزل مكون من 3 طوابق أمام مبنى الضرائب العامة فى مركز أبوتيج التابع إلى محافظة أسيوط، وجار الإطفاء والسيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء.

كما نجحت وحدات الدفاع المدنى بأسيوط من السيطرة على حريق نشب فى شقتين سكنيتين بأحد الأبراج السكنية فى شارع يسرى راغب التابع إلى حى غرب محافظة أسيوط، وتمكنت قوات الإطفاء وقوات الحماية المدنية وقوات الأمن بأسيوط من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو خسائر فى الأرواح، وحررت الجهات الأمنية محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.